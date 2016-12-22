Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом в Грузии

Среди пострадавших в инциденте с туристическим автобусом на Гомборском перевале в Грузии не было россиян, сообщили в Секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии в стране, передает ТАСС.
Автобус, упавший в овраг, перевозил граждан Белоруссии, 25 человек пострадали, у них травмы легкой и средней степени тяжести, рассказали на странице МИД страны в Twitter.
По словам гида компании Travel to Georgia, сопровождавшего туристов, всего в машине было 27 пассажиров, 25 из которых — белорусы, уточняет «Интерфакс».
Ранее грузинское издание interpressnews.ge сообщило, что в результате ДТП с автобусом пострадали шестеро граждан России. Инцидент произошел на трассе Тбилиси — Телави, автобус марки Isuzu с высоты нескольких метров упал в овраг.
По данному факту в МВД Грузии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительного ущерба.
Причины ДТП не уточняются.