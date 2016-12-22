Украинский боксер Усик призвал политиков вернуть мир в страну

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик обратился к политикам Украины с призывом вернуть мир в страну, об этом сообщило издание Tribuna.com. Так спортсмен ответил на критику его решения отказаться от звания Героя Украины.

«Лучше бы повысили пенсии и вернули радость тем людям, которые не улыбаются», — заявил Усик. «И верните мир в мою страну», — добавил он.

22 июля Александр Усик победил российского боксера Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series), стал первым в ее истории победителей, а также стал обладателем Кубка Мохаммеда Али.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил спортсмену ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя Украины, однако Усик отказался и попросил «просто не мешать идти тем путем, которым ведет Всевышний».