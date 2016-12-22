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«Аэрофлот» оштрафовали на 120 тыс. руб. за задержку рейсов
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«Аэрофлот» оштрафовали на 120 тыс. руб. за задержку рейсов
Общество, 11:43
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«Аэрофлот» оштрафовали на 120 тыс. руб. за задержку рейсов

Российского авиаперевозчика «Аэрофлот» обязали заплатить штраф 120 тыс. руб. за задержку девяти рейсов весной 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (ММТП).

«С марта по апрель 2018 года ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» задержано более чем на пять часов девять рейсов. При этом резервных воздушных судов пассажирам предоставлено не было», — заявили в ведомстве.

По данному факту ММТП завела против авиакомпании два административных дела по ст. 14.1.2 КоАП России (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

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По данным​ Росавиации, в мае «Аэрофлот» задержала 148 рейсов, однако от общего числа выполненных рейсов (22 636) доля задержанных составила всего 0,65%.

Теги: «Аэрофлот» , штраф , задержка рейсов
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