Tesla объявила об уходе главного инженера

Старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд, который ушел в отпуск в начале мая, больше не будет работать в компании, говорится в сообщении Tesla.

«После почти пяти лет в Tesla Даг Филд, старший вице-президент по инжинирингу, уходит из компании. Tesla хочет поблагодарить Дага за упорную работу на протяжении многих лет за все, что он сделал для Tesla», — отмечается в сообщении.

При этом о том, кто будет его преемником на этой должности, не уточняется

Как отмечает Bloomberg, Филд участвовал в разработке автомобилей Tesla Model 3. В апреле, перед уходом Филда в отпуск, глава компании Илон Маск взял на себя контроль над производством.

В начале июля Reuters узнал, что Tesla увеличила объемы выпуска Tesla Model 3 тыс. до 5 тыс. единиц в неделю. В июне Маск разослал сотрудникам компании письма, в которых сообщил о будущем сокращении персонала на 9%.Необходимость увольнений он объяснил изменениями в структуре компании, которые направлены на сокращение расходов и попытку выйти на прибыльность. В мае Tesla отчиталась о рекордных убытках в первом квартале 2018 года, общая сумма которых достигла $509,5 млн.