ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,63 62,83 EUR Нал. 74,17 73,28 USD Бирж. 63,19 -0,24 EUR Бирж. 73,71 -0,08 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6638,90 +286,30 IMOEX 2307,46 -0,51% RTSI 1150,54 -0,10% Brent 77,72 +0,04% DJIA 24307,18 +0,15% Nasdaq 7567,69 +0,76%
Tesla объявила об уходе главного инженера
Лента новостей
Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:03, Спецпроект РБК Спорт Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках 11:02, Общество Прогнозы дня: индекс МосБиржи делает первые шаги в сторону максимумов 10:54, Quote Аргентинских болельщиков задержали за запуск дрона на Красной площади 10:53, Общество Tesla объявила об уходе главного инженера 10:47, Экономика «Реал» опроверг информацию о покупке Неймара за €310 млн 10:44, Спорт В «Газпроме» прокомментировали возможный арест акций «Северного потока» 10:40, Политика Патрушев назвал транспорт на Дальнем Востоке уязвимым для терактов 10:39, Общество Правительство Японии перестанет считать биткоин платежным средством 10:37, Крипто В Совфеде сочли «детским садом» возможный арест акций «Северного потока» 10:14, Политика РЖД откажутся от закупки плацкартных вагонов к 2025 году 10:08, Бизнес В Москве у замдиректора медцентра из банковской ячейки украли ₽18 млн 09:59, Общество «Трибунал» приговорил Коломойского к пожизненному заключению 09:57, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 09:51, РБК и Ингосстрах Полиция пресекла мошенничество с билетами ЧМ на 2,6 млн руб. 09:38, Общество В США завтра выходной: что будет с российскими акциями 09:31, Quote В Крыму в ДТП с грузовиком погибли три человека 09:30, Общество Суд в Новосибирске приговорил имама к двум годам колонии за экстремизм 09:24, Общество В Госдуме предложили признавать журналистов иностранными агентами 09:18, Политика Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 09:11, РБК и Шелковый путь В Фонде кино рассказали о рекордной доле отечественных фильмов в прокате 09:11, Бизнес Samsung ответил на сообщения пользователей о случайной рассылке фото 08:53, Технологии и медиа ФБР подключилось к расследованию утечки данных из Facebook 08:50, Технологии и медиа В Уфе из загоревшегося административного здания эвакуировали 50 человек 08:42, Общество Украинский политик объяснил причину потери Крыма 08:39, Политика Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 08:32, Спецпроект РБК Спорт Глава Генштаба Украины подписал приказ о декоммунизации в армии 08:15, Политика Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров 08:07, Экономика
Tesla объявила об уходе главного инженера
Экономика, 10:47
0
Tesla объявила об уходе главного инженера

Старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд, который ушел в отпуск в начале мая, больше не будет работать в компании, говорится в сообщении Tesla.

«После почти пяти лет в Tesla Даг Филд, старший вице-президент по инжинирингу, уходит из компании. Tesla хочет поблагодарить Дага за упорную работу на протяжении многих лет за все, что он сделал для Tesla», — отмечается в сообщении.

При этом о том, кто будет его преемником на этой должности, не уточняется

Как отмечает Bloomberg, Филд участвовал в разработке автомобилей Tesla Model 3. В апреле, перед уходом Филда в отпуск, глава компании Илон Маск взял на себя контроль над производством.

В начале июля Reuters узнал, что Tesla увеличила объемы выпуска Tesla Model 3 тыс. до 5 тыс. единиц в неделю. В июне Маск разослал сотрудникам компании письма, в которых сообщил о будущем сокращении персонала на 9%.Необходимость увольнений он объяснил изменениями в структуре компании, которые направлены на сокращение расходов и попытку выйти на прибыльность. В мае Tesla отчиталась о рекордных убытках в первом квартале 2018 года, общая сумма которых достигла $509,5 млн.

Теги: Tesla , увольнение
Главное
Британские СМИ сообщили о двух подозреваемых в покушении на Скрипаля Политика
Материалы по теме
Илон Маск сообщил о сокращении 9% сотрудников Tesla Бизнес
Reuters узнал о росте объемов выпуска Tesla Model 3 до 5 тыс. в неделю Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter