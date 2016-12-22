Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать убийство в ЦАР

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти России, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и руководство ООН тщательно расследовать убийство троих российских журналистов в ЦАР. Об этом говорится на сайте комитета, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке.

«Те, кто несет ответственность за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, должны быть призваны к ответу», — заявила координатор программы комитета в Африке Анжела Кинтал.

Она считает, что властям ЦАР, России и руководству ООН необходимо действовать как можно скорее, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование убийства российских журналистов. Помимо этого Кинтал отметила необходимость действовать таким образом, чтобы убийства журналистов, которые являются наиболее жестокой формой цензуры, никогда не оставались безнаказанными.

О смерти российского военного корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР стало известно вечером 31 июля. Их застрелили в районе города Сибю в 188 км от столицы республики Банги. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила, что у погибших нашли документы, подтверждающие их имена, а также просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

Все трое выполняли в ЦАР задание Центра управления расследованиями (ЦУР) — снимали документальный фильм о жизни страны. По словам заместителя главного редактора ЦУР, журналисты ехали в Бабмари из Банги для встречи с представителем ООН, работающим в миссии MINUSCA. Главред ЦУРа Андрей Коняхин заявил РБК, что журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять фильм о наемниках из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.



Следственный комитет России по факту убийства россиян возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).