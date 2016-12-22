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Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на ребенка в Талдоме
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Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на ребенка в Талдоме
Общество, 01:29
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Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на ребенка в Талдоме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 11-летнюю девочку в подмосковном Талдоме. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, 31 июля в эфире одного из местных телеканалов вышел сюжет об этом происшествии. «Сообщалось, что ребенок с рваными ранами доставлен в медучреждение. В сюжете также упоминалось, что это не первый случай нападения указанной собаки на людей», — отметила Петренко.

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Она подчеркнула, что Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России по Московской области установить все обстоятельства инцидента и выяснить, поступали ли ранее жалобы на нападения этой собаки (породы тибетский мастиф). Кроме того, глава СК поручил выяснить, какие меры были приняты должностными лицами для предотвращения подобных случаев.​

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело в результате гибели полуторагодовалого ребенка от укуса собаки. Тогда мать вместе с мальчиком приехала в гости к друзьям в Коломну. На участке возле их дома в вольере сидела собака, которая выбралась из ограждения и напала на ребенка, укусив его за голову. Мальчика доставили в больницу с проникающей раной в затылочной части головы. Врачи не смогли спасти ребенка, он умер в медучреждении через несколько часов.

Теги: Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , собака , нападение , уголовное дело , Московская область ...
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