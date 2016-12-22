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В Салехарде возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка
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В Салехарде возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка
Общество, 17:56
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В Салехарде возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика в Салехарде. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Стая собак напала на ребенка 2 апреля на детской площадке на улице Щорса. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Угрозы жизни ребенка нет.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Следователь СКР даст правовую оценку действиям всех без исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак», — отмечается в сообщении ведомства.

Теги: Салехард , уголовное дело
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