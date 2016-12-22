Кибератака на Аляске заставила чиновников пересесть за пишущие машинки

В результате кибератаки на компьютерные сети в округе Матануска-Суситна, расположенном на Аляске, сотрудники местной администрации были вынуждены использовать в работе пишущие машинки, сообщает Би-би-си.

По данным телерадиовещателя, вредоносная программа Ransomware атаковала практически все компьютеры администрации округа, а также проникла во внутренние системы и серверы аварийного восстановления. Этот вирус-вымогатель шифрует или скремблирует данные и требует вознаграждения за их восстановление, уточняет Би-би-си.

По словам главы ИТ-департамента Эрика Вайета, вирус также атаковал телефонную систему и карточную пропускную систему дверей. Он отметил, что впервые один из элементов вирусной программы был обнаружен 17 июля, однако антивирусному ПО не удалось отследить другие элементы, которые проникли в системы. Массовые сбои в работе были зафиксированы 24 июля.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить заблокированные системы и вернуть находящиеся там данные. При этом сотрудникам администрации пришлось воспользоваться пишущими машинками для печати документов.