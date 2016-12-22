ФАС раскрыла первый картель в Дагестане

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла первый картель в Дагестане, участники которого получили доход около 7 млрд руб. на закупках медикаментов и медтехники. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Группа специалистов ФАС прибыла в Дагестан по приглашению врио главы республики Владимира Васильева. По итогам ее проверок в Минздраве республики, а также в ООО «Медфармаснаб», ООО «РегионФарма», ООО «Дагмедтехника» и ООО «Глобалмедтех» обнаружено создание картеля. ФАС возбудила дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 и п.1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции в отношении минздрава республики и участников картельного соглашения. По предварительным оценкам, доходы участников картеля превысили 7 млрд руб. Кроме того, следственное управление республиканского МВД возбудило уголовное дело по ст. 178 УК (ограничение конкуренции).

Антикоррупционные чистки идут в Дагестане с января 2018 года. В республику из Москвы прибыли специалисты Генпрокуратуры, центрального аппарата МВД и ФСБ. По итогам проверок возбуждено несколько десятков уголовных дел. Покинул свой пост прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, задержаны врио премьер-министра региона Абдусамад Гамидов и двое его заместителей, мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. В июле задержан экс-глава минздрава Танку Ибрагимов.

