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Александр Ткачев вновь возглавил агрокомплекс имени своего отца
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Александр Ткачев вновь возглавил агрокомплекс имени своего отца
Бизнес, 21:21
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Александр Ткачев вновь возглавил агрокомплекс имени своего отца

Бывший глава Минсельхоза России и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев возглавил совет директоров АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» на Кубани, основанного его отцом. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора предприятия Евгения Хворостину.

Глава агрокомплекса не уточнил, когда Ткачев приступил к исполнению обязанностей и отказался от дальнейших комментариев.

Экс-министр возглавлял агрокомплекс в 1993–1994 годах, до своего избрания в парламент края.

В сообщении на сайте предприятия уточняется, что в совет директоров также вошли: Евгений Хворостина, Роман Баталов (зять Ткачева, по данным «РБК Краснодар»), а также Василий Артющенко, Валентина Бабенко, Александр Квашин, Нина Фирсткова и Николай Хитрый. Секретарем совета директоров назначена Наталья Пушкарь. Собрание акционеров прошло в июне.

Александр Ткачев родился в 1960 году в станице Выселки Краснодарского края.
Окончил Краснодарский политехнический институт, работал на Выселковском межхозяйственном комбикормовом заводе, директором которого был его отец Николай Ткачев, теплотехником. В 1990 году сын сменил отца на должности директора, а в 1993 году — после реорганизации в АО «Агрокомплекс» — стал гендиректором предприятия.

В 2000 году Александр Ткачев был избран губернатором Кубани. В общей сложности он возглавлял регион 14 лет.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин назначил его министром сельского хозяйства России. Однако Ткачев не вошел в новый состав правительства в мае 2018 года.

30 июля в Сети появилось видео, на котором экс-глава Минсельхоза, выступая на собрании сотрудников агрокомплекса, объяснил, почему после отставки решил вернуться обратно. «Когда случилась конституционная отставка правительства, то я попросился у руководства страны, что хватит, наверное, мне уже, наверное, мотаться по России, хватит испытывать судьбу», — сказал он. Ткачев добавил, что хотел бы оставшиеся годы посвятить своей малой родине.

Теги: Александр Ткачев , «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»
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