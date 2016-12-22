В «Булгаковском доме» сообщили об обнаружении пропавшего кота Бегемота

Заместитель директора музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова сообщила РБК, что пропавший кот Бегемот, штатный сотрудник музея, найден.

«Бегемот нашелся, нам его подкинули, но уже без ошейника», — сообщила она.

В сообщении пресс-службы на странице музея в Facebook уточняется, что кота подкинули к театру им. Моссовета, а там, в свою очередь, его обнаружила полиция. «Спасибо всем неравнодушным!» — отмечается в сообщении.

О том, что женщина целенаправленно похитила кота Бегемота из «Булгаковского дома», Склярова сообщила ранее РБК со ссылкой на девушку-очевидицу.

Похитительница выбежала из музея с котом и понесла его в сторону метро. Директор музея Николай Голубев заявил ТАСС, что ранее на официальной странице учреждения стали появляться «странные комментарии», в которых пользователи спрашивали, почему кот ходит по музею. «Мы отвечали, что это свободное животное и уже 14 лет с нами живет и получает зарплату», — пояснил он. Из-за похищения кота были отменены запланированные экскурсии.

Культурно-просветительский центр «Булгаковский дом» заработал в 2004 году на улице Большая Садовая. В доме № 10 на данной улице жил писатель Михаил Булгаков. Черный кот Бегемот является одним из персонажей его романа «Мастер и Маргарита».