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Суд в Иркутске арестовал стрелявшего из окна по прохожим мужчину
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Суд в Иркутске арестовал стрелявшего из окна по прохожим мужчину
Общество, 17:21
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Суд в Иркутске арестовал стрелявшего из окна по прохожим мужчину

Суд Куйбышевского района Иркутска заключил под стражу на два месяца мужчину, который стрелял из ружья по прохожим. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Избирая меру пресечения, суд учел, что по месту жительства обвиняемый характеризуется отрицательно. Находясь на свободе, он может оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

30 июля полиция задержала в иркутском микрорайоне Зеленый мужчину, который стрелял из окна жилого дома. Он повредил несколько автомобилей и ранил одного из местных жителей. Когда приехала полиция, мужчина стал стрелять по представителям МВД. В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что мужчина находился в «неадекватном состоянии».

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: Иркутская область , стрельба , ГУ МВД России
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