Названа дата проведения президентских выборов в Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил проведение очередных выборов главы государства на 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Решение о назначении даты следующих президентских выборов было принято по согласованию с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе (утвержден на должность 20 июня).

Маргвелашвили отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата на пост президента.

В октябре 2017 года в Грузии приняли новую Конституцию, согласно которой страна будет парламентской республикой. Так, в октябре граждане в последний раз изберут президента путем прямого голосования. На выборах в 2024 году главу государства выберет коллегия из 300 представителей.