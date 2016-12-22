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Названа дата проведения президентских выборов в Грузии
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Названа дата проведения президентских выборов в Грузии
Политика, 17:00
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Названа дата проведения президентских выборов в Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил проведение очередных выборов главы государства на 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Решение о назначении даты следующих президентских выборов было принято по согласованию с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе (утвержден на должность 20 июня).

Маргвелашвили отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата на пост президента.

В октябре 2017 года в Грузии приняли новую Конституцию, согласно которой страна будет парламентской республикой. Так, в октябре граждане в последний раз изберут президента путем прямого голосования. На выборах в 2024 году главу государства выберет коллегия из 300 представителей.

Теги: Георгий Маргвелашвили , Грузия , выборы президента , Конституция
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