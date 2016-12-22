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Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой
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Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой
Общество, 15:46
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Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой

Актриса Людмила Глухова умерла из-за инсульта. Об этом сообщил RT исполняющий обязанности проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Виктор Столбовский, который учился с ней в институте.

По его словам, о причинах смерти Глуховой ему рассказали друзья. Он добавил, что у нее к тому же был рак, но она надеялась справиться с болезнью. Столбовский назвал смерть актрисы «полной неожиданностью».

«В институте [Людмила Глухова] активно занималась вокальным искусством, джазовой импровизацией. Очень дружили. Она после окончания института училась в Санкт-Петербурге, стала сотрудничать с театром Игоря Григурко», — сказал Столбовский. Он добавил, что ​за десять дней перед смертью актриса стала бабушкой.

Коллега Глуховой подтвердила РБК, что причиной смерти актрисы стала остановка сердца. «Она была на больничном. Мы ждали ее здоровую, не знали, что все было так серьезно. У нее отказало сердце», — сказала она.

О том, что Глухова умерла на 55-м году жизни, сообщила пресс-служба петербургского культурно-досугового центра (КДЦ) «Красногвардейский», художественным руководителем которого она являлась. Эту информацию подтвердила РБК специалист по рекламной и информационный деятельности КДЦ «Красногвардейский» Ольга Назарова.

Портал «Петербургский дневник» уточняет, что прощание с актрисой состоится 2 августа в 10:45 мск в Большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12.

Глухова работала в КДЦ с 2012 года, в том же году снялась в сериале «Улицы разбитых фонарей-12». В 2010 году снялась в сериале «Тайны следствия-9».   

Теги: актриса , «Улицы разбитых фонарей»
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