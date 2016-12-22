Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» Людмила Глухова

Актриса Людмила Глухова умерла на 55-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте петербургского культурно-досугового центра (КДЦ) «Красногвардейский», художественным руководителем которого она была.

Специалист по рекламной и информационный деятельности КДЦ «Красногвардейский» Ольга Назарова подтвердила РБК смерть Глуховой.

«Сочетание профессионала и замечательного человека — это редкость в наши дни. Она была именно такой. Она, конечно, актриса по профессии, но при этом Людмила была человеком на своем месте. Она очень талантливый человек, писала музыку, стихи. Нам всем очень сложно это пережить», — сказала Назарова.

По данным портала «Петербургский дневник», прощание с Глуховой пройдет 2 августа в 10:45 мск в Большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12.

Актриса работала в КДЦ с 2012 года, в том же году она снялась в сериале «Улицы разбитых фонарей-12». В 2010 году Глухова снялась в сериале «Тайны следствия-9».

В 2005 году она стала лауреатом театральной премии «Золотая маска» за роль Хранительницы в спектакле «Песни дождя» театра «Человек» имени Нелли Дугар-Жабон, в котором она также преподавала сценическую речь.