Прокуратура начала проверку схода вагонов с мазутом в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку посте того, как четыре вагона с мазутом сошли с рельсов в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.
«Организована проверка соблюдения законодательства при перевозке грузов железнодорожным транспортом», — отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадавших нет. На место инцидента отправился заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу РБК сообщили, что сошли четыре из пяти вагонов поезда с мазутом. Сотрудники МЧС залили разлившийся на площади в 10 кв. м мазут специальной пеной. На месте разлива работают экологи, которые будут поднимать цистерны совместно с силами Кировского завода, находящегося неподалеку.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что вагоны сошли с рельсов на пути, примыкающем к железнодорожной станции Новый Порт, а подвижной состав является собственностью стороннего предприятия. Сход вагонов не повлиял на работу железной дороги.