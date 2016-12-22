СПЧ призвал Госдуму принять закон о работе журналистов в горячих точках

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал Госдуму принять закон о работе СМИ в горячих точках, тем самым почтив память погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Эти трое наверняка знали, на какое опасное задание они шли, но не отступили, видя свой гражданский и профессиональный долг в том, чтобы миллионам людей обеспечивать право на информацию», — отметил Федотов.

Он выразил соболезнования родным и близким журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Федотов заявил, что СПЧ будет добиваться быстрого и эффективного расследования.

Однако, добавил глава совета, необходимо обеспечить безопасность тех журналистов, которые в будущем отправятся в горячие точки. Гарантии безопасности, по мнению Федотова, как раз предусмотрены в проекте федерального закона, разработанного СПЧ несколько лет назад.

«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», — подытожил Федотов.

Журналисты погибли в Центральноафриканской Республике 28 июля. Они приехали в эту страну, чтобы снимать документальный фильм о работе ЧВК Вагнера. По данным AP, съемочную группу захватили десять вооруженных людей, которые убили их на месте. При этом в миротворческой миссии ООН в ЦАР не знали о нахождении в стране журналистов из России. Как рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, они прибыли в ЦАР как туристы.