СК начал проверку из-за дебошира на рейсе Москва — Сочи
Общество, 13:17
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СК начал проверку из-за дебошира на рейсе Москва — Сочи
Следователи начали проверку из-за хулиганского поведения пассажира рейса Москва — Сочи. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Как сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк, командир воздушного судна вызвал полицию на борт самолета из-за распивавшего алкогольные напитки мужчины. Мужчину сняли с рейса, на него составили протокол об административном нарушении по ст. 20.20 КоАП (потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах).В начале июля с рейса U6-261 Москва — Екатеринбург сняли пьяного дебошира, по прилете в пункт назначения его задержала полиция. Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).