Прокуратура не подтвердила голодовку осужденного за убийство Немцова

Прокурорская проверка не подтвердила информацию о том, что Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, голодает в колонии. Об этом РБК заявил старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ Александр Семенов.

«Наш прокурор провел всю проверку. Выяснились, что Дадаев не голодает, более того, ни с какими обращениями, жалобами не обращался. Есть несколько человек, которые были помещены в штрафной изолятор [ШИЗО], но они отношения к Дадаеву не имеют. Может быть, захотелось привлечь внимание таким образом, непонятно, почему прошла такая информация», — пояснил Семенов.

Накануне адвокат Дадаева Роза Магомедова заявила, что ее подзащитный голодает в течение 12 дней. Он отказался от еды после того, как его поместили в ШИЗО. По ее словам, голодовку также объявили другие заключенные: Анвар Аслаханов (с 3 июля), Эдуард Засетов (с 26 июля) и Александр Купцов (с 19 июля).

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, преступление носило заказной характер, убийцам пообещали выплатить 15 млн руб.