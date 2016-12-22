Прокуратура не подтвердила голодовку осужденного за убийство Немцова

Прокурорская проверка не подтвердила информацию о том, что Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, голодает в колонии. Об этом РБК заявил старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ Александр Семенов.
«Наш прокурор провел всю проверку. Выяснились, что Дадаев не голодает, более того, ни с какими обращениями, жалобами не обращался. Есть несколько человек, которые были помещены в штрафной изолятор [ШИЗО], но они отношения к Дадаеву не имеют. Может быть, захотелось привлечь внимание таким образом, непонятно, почему прошла такая информация», — пояснил Семенов.
Накануне адвокат Дадаева Роза Магомедова заявила, что ее подзащитный голодает в течение 12 дней. Он отказался от еды после того, как его поместили в ШИЗО. По ее словам, голодовку также объявили другие заключенные: Анвар Аслаханов (с 3 июля), Эдуард Засетов (с 26 июля) и Александр Купцов (с 19 июля).
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, преступление носило заказной характер, убийцам пообещали выплатить 15 млн руб.В июле 2017 года Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима за убийство политика, остальные фигуранты дела — от 11 до 19 лет колонии.