Осужденный за убийство Немцова Дадаев начал голодовку

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в колонии после того, как его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщила РБК его адвокат Роза Магомедова.

По ее словам, Дадаев голодает уже 12 дней. Голодовку также объявили Анвар Аслаханов, Эдуард Засетов и Александр Купцов.

«Голодовку они начали за незаконное помещение в ШИЗО. Аслаханов голодает с 3 июля, Засетов — с 26 июля, Купцов — с 19 июля», — уточнила адвокат.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Его застрелили в центре Москвы на Большом Замоскворецком мосту. Дадаев был приговорен в июле 2017 году к 20 годам колонии строго режима за убийство политика. Другие фигуранты дела, а именно Братья Анзор и Шадид Губашевы были приговорены к 19 и 16 лет колонии соответственно, а Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили 14 и 11 лет тюрьмы.

Как полагает следствие, убийство Немцова было заказным. За его исполнение Дадаеву пообещали заплатить 15 млн рублей. По мнению следователей, организатором преступления был водитель командира Дадаева в батальоне «Север» Руслан Мухудинов. Адвокаты семьи Немцова заявили, что к смерти политика был также причастен бывший офицер батальона Руслан Геремеев.

В июне РБК со ссылкой на источник сообщал, что правоохранительные органы снова начали расследование дела Бориса Немцова и проводят допросы осужденных за его убийство, которые находятся в тюрьме. Как рассказал собеседник РБК, им предлагают дать показания на руководство Чечни.