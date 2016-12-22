В Хабаровске женщина умерла после пластической операции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, в июле женщине сделали операцию по коррекции груди в одном из медучреждений города. После этого самочувствие женщины ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. Через три дня пациентка скончалась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В настоящий момент следователи изъяли медицинскую документацию в больнице. Планируется дать комплексную оценку действиям врачей.

В апреле в одной из московских клиник пациентка умерла во время пластической операции на груди. Следствие возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). В начале июня, Росздравнадзор проверил клинику «Элит Клиник», где проходила операция, и выявил грубые нарушения. Так, у двух хирургов не оказалось ординаторской подготовки в сфере пластической хирургии. Кроме того, в учреждении отсутствовало круглосуточное наблюдение за пациентами, а также клиника не соответствовала стандартам медицинского оснащения кабинетов.

Еще одна пациентка скончалась в Москве 25 апреля после проведения пластической операции в Клиническом медицинском центре эстетической косметологии, стоматологии и гинекологии. После ухудшения состояния ее госпитализировали в городскую клиническую больницу, однако медики не смогли ее спасти. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК России).