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Число жертв аномальной жары в Канаде превысило 50
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Число жертв аномальной жары в Канаде превысило 50
Общество, 01:45
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Число жертв аномальной жары в Канаде превысило 50

По меньшей мере 54 человек стали жертвами аномальной жары за последние шесть дней в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает CBC со ссылкой на данные министерства здравоохранения провинции.

Так, 28 человек погибли в городе Монреаль, девять человек — в регионе Эстри, семь человек — в регионе Мориси, еще шестеро — в области Монтережи и трое в областях Лаврентиды, Ланодье и Лаваль. Большинство погибших были мужчинами старше 65 лет, которые имели проблемы со здоровьем. По прогнозам синоптиков, температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля.

Ранее сообщалось о 19 погибших от жары в Канаде. Тогда температура воздуха достигла 34 градусов, из-за чего медики получили 1378 звонков с просьбой о помощи (на 30% больше обычного). Местные власти призвали население пить больше воды, использовать кондиционеры и следить за состоянием своего здоровья.

Теги: Канада , жара , смерть
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