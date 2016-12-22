Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли шесть человек, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте областного ГУ МВД России.

Авария произошла в ночь на 1 августа на 791-м км трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. Водитель «КамАЗа» 1970 года рождения, двигавшийся в сторону Ростова, съехал на обочину из-за лопнувшего тосольного патрубка, после чего в него врезался Volkswagen Transporter. Пострадавших госпитализировали, на месте работает полиция.

Накануне в аварии с «КамАЗом» и микроавтобусом Volkswagen в Ростовской области погибли три человека, еще шестеро пострадали. ДТП произошло на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск в Аксайском районе. В микроавтобусе находились рабочие, ехавшие с полей. Причины аварии устанавливаются.