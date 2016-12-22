В Ростовской области трое рабочих погибли в ДТП с грузовиком

«КамАЗ» и микроавтобус Volkswagen столкнулись в Ростовской области, три человека погибли, еще шесть пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В полиции уточнили, что ДТП произошло на трассе «Ростов-на-Дону – Волгодонск» в Аксайском районе. Попавший в аварию микроавтобус перевозил рабочих с полей. Все погибшие и пострадавшие были его пассажирами. В Аксайской районной больнице сообщили, что состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что с начала 2018 года количество ДТП в регионе снизилось на 8,5%.