ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,21 61,98 EUR Нал. 73,99 72,54 USD Бирж. 62,24 -0,56 EUR Бирж. 72,85 -0,38 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8134,60 -58,40 IMOEX 2295,72 +0,13% RTSI 1162,42 +0,93% Brent 74,99 +0,33% DJIA 25302,76 -0,58% Nasdaq 7630,00 -1,39%
В Ростовской области трое рабочих погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостей
Ведомство Кудрина заявило об отсутствии у Минприроды данных о мусоре 00:01, Бизнес Мосбиржа объяснила приостановку торгов на валютном рынке 30 июл, 23:55, Экономика Лоукостер «Победа» решил купить 30 самолетов Boeing 737 MAX8 30 июл, 23:55, Бизнес Минпромторг уточнил судьбу программ льготного автокредитования 30 июл, 23:52, Общество WSJ сообщила о намерении Tesla построить завод в Европе 30 июл, 23:33, Бизнес В Ростовской области трое рабочих погибли в ДТП с грузовиком 30 июл, 23:31, Общество Трамп счел возможной встречу с Роухани без предварительных условий 30 июл, 23:17, Политика В ярославской колонии заключенные объявили голодовку 30 июл, 22:36, Общество Российские военные сбили дрон боевиков у базы Хмеймим в Сирии 30 июл, 22:32, Политика СМИ узнали о переходе в «Локомотив» чемпиона мира 2014 года 30 июл, 22:30, Спорт Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 30 июл, 22:25, РБК и IWC В Дагестане арестовали экс-главу бюро медико-социальной экспертизы 30 июл, 22:25, Общество В работе Telegram произошел сбой 30 июл, 22:20, Технологии и медиа Трамп пообещал сохранить санкции против России 30 июл, 22:10, Политика Футбольный клуб «Анжи» оценил свои долги в 250 млн руб. 30 июл, 22:02, Общество В ЕС раскритиковали решение Молдавии давать гражданство за инвестиции 30 июл, 21:54, Политика Депутат сообщил об уголовном деле против Порошенко из-за подарков военным 30 июл, 21:49, Политика Армен Джигарханян подал иск на 3 млн руб. к бывшей жене 30 июл, 21:35, Общество В «Современнике» назвали дату прощания с актером Сергеем Шеховцовым 30 июл, 21:32, Общество Как моторное масло получило Нобелевскую премию 30 июл, 21:28, Партнерский материал Застройщик «Самолет» продаст до 45,45% акций на IPO на Московской бирже 30 июл, 21:26, Бизнес Вопреки пессимизму Запада: почему индекс Мосбиржи вырос в конце торгов 30 июл, 21:15, Quote Тренер «Локомотива» Семин обвинил судью матча с «Уфой» в грубой ошибке 30 июл, 21:04, Спорт Суд в Москве продлил сроки задержания обвиняемых в убийстве отца сестер 30 июл, 21:02, Общество В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2 30 июл, 20:56, Общество Использовавшие фальшивый алкотестер сотрудники ДПС предстанут перед судом 30 июл, 20:47, Общество Мюллер подсчитал заработанные Манафортом на Украине миллионы 30 июл, 20:36, Политика Участник акции Pussy Riot на финале ЧМ-2018 заявил о повторном задержании 30 июл, 20:33, Общество
В Ростовской области трое рабочих погибли в ДТП с грузовиком
Общество, 30 июл, 23:31
0
В Ростовской области трое рабочих погибли в ДТП с грузовиком

«КамАЗ» и микроавтобус Volkswagen столкнулись в Ростовской области, три человека погибли, еще шесть пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В полиции уточнили, что ДТП произошло на трассе «Ростов-на-Дону – Волгодонск» в Аксайском районе. Попавший в аварию микроавтобус перевозил рабочих с полей. Все погибшие и пострадавшие были его пассажирами. В Аксайской районной больнице сообщили, что состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что с начала 2018 года количество ДТП в регионе снизилось на 8,5%. 

Теги: Ростовская область , ДТП , погибшие
Главное
Трамп пообещал сохранить санкции против России Политика
Материалы по теме
Ребенок погиб в ДТП с перевернувшимся автобусом в Ростовской области Общество
РЖД назвали причину столкновения поезда с грузовиком в Ростовской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter