Экс-глава разведки Малайзии заявила об утечке секретного письма в ЦРУ

Бывший директор Службы внешней разведки Малайзии Хасана Хамид потребовала провести расследование утечки секретного письма, которое она отправила главе ЦРУ США Джине Хаспел в мае. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на адвоката Хамид Шахарудина Али.
По словам Хамид, в содержании письма, датированным 4 мая, не было «ничего необычного», однако оно подпадало под действие закона о гостайне. Перед отправкой послание проверили десять старших офицеров разведки, оно было отправлено за неделю до парламентских выборов в Малайзии.
«Действия группы безответственных сотрудников уничтожили доверие иностранных разведывательных агентств к Службе внешней разведки и связям Малайзии с зарубежными странами», — процитировал адвокат заявление Хамид.
По данным телеканала, в письме Хамид обратилась к властям США с просьбой поддержать прежнюю администрацию бывшего премьер-министра Малайзии Наджиб Разака в случае победы правящей партии «Национальный фронт». Оппонент Разака, Махатхир Мохамад, был описан как человек «антизападных, антисемитских и самодержавных взглядов».
По результатам парламентских выборов 9 мая в Малайзии победила оппозиция во главе с Мохамадом. Разака обвинили в коррупции, полиция провела обыски в его квартирах и изъяла более $30 млн. Политик был задержан 3 июля.