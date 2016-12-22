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В Минобороны оценили ресурс платформы «Армата»
Политика, 07:27
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В Минобороны оценили ресурс платформы «Армата»

Ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» на 20% больше, чем у существующих аналогов. Об этом заявил о замминистра обороны Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

Он отметил, что с помощью современной техники, которая способна нести более высокую нагрузку, увеличены транспортные возможности армии России. Он рассказал, что грузоподъемность автомобильной техники возросла в 1,3 раза. А суда теперь могут перевозить в 1,4 раза больше грузов.

По словам Булгакова, с 2012 по 2016 год на более 7,5 тыс. единиц автомобильной техники была установлена российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС. Кроме того, за пять лет в состав вспомогательного флота вошли 60 современных судов, в том числе плавучие краны, которые могут поднять до 150 т, добавил Булгаков.

Вице-премьер Юрий Борисов в понедельник, 30 июля, рассказал, что танки Т-14 и бронетранспортеры «Бумеранг» на платформе «Армата» слишком дорогие, если сравнивать с существующими образцами техники. По его словам, если бы имеющаяся техника по своим характеристикам резко бы уступала «вероятному противнику», то в России «форсировано», закупали бы новые модели. Борисов отметил, что на данный момент более выгодны модернизировать существующие модели, в том числе танки Т-72 и бронемашины БМП-4.

Министерство обороны в сентябре 2016 года заключило с российским предприятием «Уралвагонзавод» контракт на поставку первой партии танков «Армата». Они будут поставлены в вооруженные силы в количестве 100 штук. На «Уралвагонзаводе» отметили, что серийно производить танки Т-14 «Армата» будут в 2018 году.

Теги: Министерство обороны , «Армата» , военная техника
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