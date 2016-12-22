Мэр Лос-Анджелеса сообщил о влиянии на город торговой войны Китая с США

Мэр американского города Лос-Анджелес Эрик Гарсетти заявил, что из-за «глупой» войны США и Китая экономическое развитие города может упасть до 0-1%, и она приведет к сокращению 200 тыс. рабочих мест в двух портах. Об этом он сказал в интервью South China Morning Post во время своего визита в Гон-Конг.



Гарсетти также ожидает, что количество прибывающих грузов в два порта города, а именно Лонг-Бич и Лос-Анджелеса, в которые доставляют товары из Китая, может упасть на 20%. Он отметил, что люди будут терять работу, может быть сокращена рабочая смены и зарплаты. «В Лос-Анджеле появятся семьи, которые не смогут прокормить своих детей, потому что они меньше проработают в доках, — сказал мэр Лос-Анджелеса.



Вашингтон объявил о введении 25% пошлин на китайские товары в июне. Всего они были введены на сумму $50 млрд. Американский президент Дональд Трамп объяснил свои действия тем, что Пекин ведет нечестную торговлю и крадет технологии США. На данный момент в отношении Китая действуют пошлины на товары на сумму $34 млрд. Китай ответил на это зеркальными мерами.

В среду, 1 августа, источники агентств Reuters сообщили , что администрация Трампа хочет предложить дополнительные пошлины на китайские товары в общей сумме $200 млрд. По словам собеседников агентств, официально об этом могут объявить в среду, 1 августа. Как рассказали источники Bloomberg , с помощью ужесточения пошлин на китайский импорт, Трамп хочет вынудить Пекин сесть за стол переговоров.