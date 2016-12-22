В Мексике назвали число госпитализированных при крушении самолета

В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса. Ранее спасатели сообщали о 85 пострадавших.

«Об инцидента с самолетом Aeromexico в городе Дуранго: из 103 человек, которые находились на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в различных больницах. Аэропорт уже возобновил работу», — написал он. Позже министр сообщил, что все 103 человек были найдены. «О смертях не сообщалось», — подчеркнул Эспарса. Ранее в авиакомпании Aeromexico и в Министерстве транспорта сообщали, что в самолете находился 101 человек, 97 пассажиров и четыре члена экипажа.