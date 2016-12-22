В Мексике назвали число госпитализированных при крушении самолета
Общество, 04:45
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В Мексике назвали число госпитализированных при крушении самолета
В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса. Ранее спасатели сообщали о 85 пострадавших.
«Об инцидента с самолетом Aeromexico в городе Дуранго: из 103 человек, которые находились на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в различных больницах. Аэропорт уже возобновил работу», — написал он. Позже министр сообщил, что все 103 человек были найдены. «О смертях не сообщалось», — подчеркнул Эспарса. Ранее в авиакомпании Aeromexico и в Министерстве транспорта сообщали, что в самолете находился 101 человек, 97 пассажиров и четыре члена экипажа.
Самолет авиакомпании Aeromexico потерпел крушения сразу после взлета из аэропорту Дуранго одноименного штата. Он направлялся в Мехико. По словам местных властей, во время взлета шел сильный дождь. Пилоты хотели вернуться в воздушную гавань, но потеряли контроль над бортом. Спасатели отметили, что самолет совершал жесткую посадку. В российском посольстве рассказали, что россиян на борту потерпевшего крушения самолета не было.