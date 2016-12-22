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В Смоленской области загорелся мусорный полигон
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В Смоленской области загорелся мусорный полигон
Общество, 22:32
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В Смоленской области загорелся мусорный полигон

В деревне Ивашково Гагаринского района на западе Смоленской области ​загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в районной администрации.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Ликвидацией пожара занимаются пять пожарных машин, два бульдозера, один экскаватор, восемь грузовых машин «КамАЗ», круглосуточно дежурит пожарно-спасательная часть. Открытое горение ликвидировано. Специалисты берут пробы содержания в воздухе вредных веществ.

Как сообщает местный портал «Безформата.ru», к тушению также привлечены солдаты близлежащей воинской части, а жители окрестностей жаловались на отравление из-за продуктов горения. Как сообщают «Смоленские новости», пожар начался еще в пятницу, 27 июля.

26 июля на закрытом подмосковном полигоне «Аннино» было замечено задымление. Власти Рузского района, в котором расположен полигон, заявили, что подобные инциденты уже случались неоднократно из-за контакта свалочного газа с воздухом.

Теги: Смоленская область , мусорные полигоны , Пожар
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