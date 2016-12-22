В СК не исключили возбуждения новых дел против полковника Захарченко

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России Сергей Голкин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что арестованный экс-сотрудник антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко может стать фигурантом новых уголовных дел.
«Я не хотел бы углубляться в детали, поскольку расследование продолжается. Могу сказать, что дело бывшего полковника явно не последнее», — отметил он.
По словам Голкина, СК совместно с оперативными службами выявил еще несколько коррупционных эпизодов, в которых, предположительно, участвовал Захарченко.
12 июля Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении Захарченко по трем эпизодам уголовного дела. Его обвиняют в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
По версии следствия, Захарченко вместе с еще одним сотрудником правоохранительных органов с целью получения взятки инициировали проверки предприятий, принадлежащих одному предпринимателю. Бизнесмен был «вынужден передать» Захарченко $800 тыс. Вторая взятка представляла собой «незаконные услуги имущественного характера». Как отметили в СК, этот же предприниматель предоставил Захарченко 50-процентную дисконтную карту на посещение сети своих ресторанов. «В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. руб., соответственно, Захарченко получал скидку 40 тыс. руб. В одном случае пятидесятипроцентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. руб.», — подсчитал в ведомстве.
Третий эпизод дела касается препятствования следствию. Захарченко предупредил свою знакомую, финансового директора Нота-банка, предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве. Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года.