Два туристических поезда столкнулись на пути к Мачу-Пикчу

Два туристических поезда столкнулись в окрестностях Мачу-Пикчу в Перу, сообщает Comercio со ссылкой на данные местных властей.
Оба поезда направлялись в Мачу-Пикчу из Куско. Авария произошла между населенным пунктом Оллантайтамбо и древним городом, между 89-м и 90-м км железной дороги. Столкнулись поезда двух разных железнодорожных компаний — Peru Rail и Inca Rail. Три человека получили травмы. Дорога в сторону Мачу-Пикчу будет заблокирована, пока ее оператор не объявит о восстановлении безопасности перевозок. Власти начали расследование инцидента.
Мачу-Пикчу, основание которого относится к XV веку, находится в высокогорных районах Перу. Он был населен до вторжения испанцев в Империю инков в 1532 году, после чего все жители бесследно исчезли. Мачу-Пикчу входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.