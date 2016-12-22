В Перу 20 человек пострадали в результате двух взрывов в клинике

В одной из клиник Лимы практически одновременно произошло два взрыва, в результате которых пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщает LaTercera.
Взрывы с разницей в несколько минут прогремели в клинике имени Рикардо Пальмы, расположенной в деловом районе Сан-Исидро. К настоящему моменту известно о 20 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Первый взрыв произошел в лаборатории клиники, второй — на парковке. Первоначально предполагалось, что один из взрывов произошел из-за утечки газа, однако позже полиция установила, что взрывы были преднамеренными.
Представитель полиции Лимы Гастон Родригес рассказал, что на месте взрывов были обнаружены фрагменты рюкзаков, в которых могли находиться взрывчатые вещества.
Также в полиции предположили, что причиной взрывов могли стать угрозы в чей-то адрес или вымогательство, однако официальной версии правоохранительные органы пока не представили. Кроме того, в полиции отметили, что причастные к взрывам могут находиться среди пострадавших.