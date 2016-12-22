На востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

На нерегулируемом пешеходном переходе в районе Соколиная Гора на востоке Москвы легковой автомобиль сбил двух пешеходов, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на пересечении Ткацкой и Вельяминовской улиц. Автомобиль наехал на двух человек, их госпитализировали. Водитель остался на месте происшествия. С ним работают сотрудники ГИБДД и устанавливают причины аварии.

Ранее, 31 июля, в поселке Коммунарка в Новой Москве в результате столкновения автомобилей BMW и Lexus были сбиты три человека на тротуаре. Один из пострадавших скончался.

