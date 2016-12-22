В Новой Москве машина сбила трех пешеходов на тротуаре

В поселке Коммунарка в Новой Москве в результате ДТП машина выехала на тротуар и сбила троих пешеходов, один из которых погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

«В результате пострадали три пешехода, их повезли на машинах скорой помощи, по пути один из пострадавших скончался», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что столкновение автомобилей BMW и Lexus произошло около дома 15 по улице Фитаревская.

Как уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД, в Коммунарке столкнулись два транспортных средства, после удара одна из машин выехала на тротуар, где совершила наезд на троих граждан. «Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства данного происшествия», — отметили в пресс-службе.