Глава МИД Японии заявил о намерении обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос заключения мирного договора между странами. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я бы хотел провести с вами откровенный обмен мнениями по поводу двусторонних отношений с акцентом на вопрос заключения мирного договора», — сказал японский министр, отметив, что в этот вопрос входит тема совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.

Ранее в июле японский парламент принял поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года. Деятельность России и Японии на Южных Курилах была определена как «специфическая совместная хозяйственная деятельность». МИД России, комментируя принятие поправок, отметил, что они «прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД)» на Южных Курилах, а также противоречат интересам создания атмосферы доверия. В российском ведомстве подчеркнули, что в утвержденном парламентом документе «СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» Южных Курил».

Курильские острова перешли к СССР в 1945 году после Второй мировой войны, однако мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан. В Токио архипелаг считают «временно оккупированными северными территориями», Россия называет острова своей неотъемлемой частью. В 2016 году российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились о ведении странами совместной хозяйственной деятельности на Курилах.