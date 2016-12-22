В «Известиях» прокомментировали сообщения о гибели россиян в ЦАР

Ни одного сотрудника «Известий», о которых знала бы редакция, в Центральноафриканской Республике на данный момент нет. Об этом сообщил РБК источник в МИЦ «Известия».
В сообщении на сайте «Известий» также указано, что сведений о происшествиях с сотрудниками нет.
«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении.
Ранее агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что в ЦАР нашли тела троих убитых россиян.
Как рассказали ТАСС в российском посольстве в Банги, у двоих убитых были найдены пресс-карты МИЦ «Известия». О третьем убитом в ЦАР в дипмиссии точными данными не располагают. Как сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, по предварительной информации от властей Центральноафриканской Республики, действительно найдены тела трех человек, предположительно россиян.