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В «Известиях» прокомментировали сообщения о гибели россиян в ЦАР
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В «Известиях» прокомментировали сообщения о гибели россиян в ЦАР
Технологии и медиа, 18:28
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В «Известиях» прокомментировали сообщения о гибели россиян в ЦАР

Ни одного сотрудника «Известий», о которых знала бы редакция, в Центральноафриканской Республике на данный момент нет. Об этом сообщил РБК источник в МИЦ «Известия».

В сообщении на сайте «Известий» также указано, что сведений о происшествиях с сотрудниками нет.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении.

В МИДе заявили о проверке данных о российском гражданстве погибших в ЦАР
Общество

Ранее агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что в ЦАР нашли тела троих убитых россиян.

Как рассказали ТАСС в российском посольстве в Банги, у двоих убитых были найдены пресс-карты МИЦ «Известия». О третьем убитом в ЦАР в дипмиссии точными данными не располагают. Как сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, по предварительной информации от властей Центральноафриканской Республики, действительно найдены тела трех человек, предположительно россиян.
 

Теги: ЦАР
Главное
Стали известны имена погибших в Центральной Африке россиян Общество
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