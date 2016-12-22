В МИДе заявили о проверке данных о российском гражданстве погибших в ЦАР
Общество, 18:10
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В МИДе заявили о проверке данных о российском гражданстве погибших в ЦАР
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила РБК, что Москва получила от властей Центральноафриканской Республики предварительную информацию об обнаружении в стране тел трех человек, предположительно, граждан России.
«Посольство России находится в контакте с правоохранительными органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства», — добавила представитель МИДа.
Ранее об обнаружении тел россиян сообщило агентство AFP, ссылаясь на источники в органах безопасности.
У двоих убитых были пресс-карты российской газеты «Известия», заявили ТАСС в российском посольстве в ЦАР. Однако дипломаты не смогли подтвердить, что убитые являются гражданами России.