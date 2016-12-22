МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах

Министерство иностранных дел России увидело попытку Японии «навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора» между Москвой и Токио по вопросу принадлежности Курильских островов. Так, МИД прокомментировал на своем сайте принятые японским парламентом поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство Kyodo, японский парламент принял поправки в закон, который определил деятельность Японии и России на Южных Курилах как «специфическую совместную хозяйственную деятельность». Чтобы финансировать ее, в поправках предлагается правительству и властям Хокайдо создать так называемый Северный фонд. Размер фонда составит 10 млрд иен ($88 млн), которые будут направлены на развитие совместной экономической активности. При этом в прежней версии закона содержались положения о принадлежности Курил Японии.



В МИДе отметили, что принятые японским парламентом «поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД)» на Южных Курилах, в том числе они противоречат интересам «создания атмосферы доверия и сотрудничества» между Россией и Японией. В Москве заявили, что не понимают, почему японский парламент «вытащил на свет» и внес поправки в акт, который был принят в «эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений». В Министерстве иностранных дел отметили, что японские законодатели сделали это, когда между Россией и Японией «динамично развиваются связи».

«В утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» Южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий», — отметили в МИДе. Ведомство расценило поправки как попытку «предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора». В Москве напомнили, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский суверенитет над ними «неоспорим». В Москве отметили, что принятые поправки в закон о СХД создают «серьезные препятствия» для переговоров по совместной хозяйской деятельности на Курильских островах.

Япония считает Южные Курилы своими «северными территориями» и полагает, что они были «оккупированным» Россией. Острова стали частью СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. На данный момент между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор, и Курильские острова являются спорными территориями, а статус между ними все еще остается не закрепленным.

В 2016 году во время встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ стороны договорились начать работать над мирным соглашением и о договоре о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах под юрисдикцией России.

В июне правительство Японии выразило протест, что Россия работает над прокладкой оптоволоконной линии до Южных Курил. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что Курилы были оккупированы «российским правительствам» и оно без каких-либо легальных оснований начало этот проект. «Это очень печально», — сказал он. В МИДе заявили, что Россия имеет полное право осуществлять любые виды экономической деятельности на Курилах, потому что это ее территория.