ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,16 62,98 EUR Нал. 74,63 73,38 USD Бирж. 63,70 +0,74 EUR Бирж. 74,14 +0,81 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7471,70 +160,30 IMOEX 2269,45 -1,10% RTSI 1124,43 -1,77% Brent 73,16 +1,15% DJIA 25059,54 -0,55% Nasdaq 7830,31 -0,31%
МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах
Лента новостей
В конгрессе отклонили идею допросить переводчицу беседы Трампа и Путина 22:53, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 22:39, РБК и «Шелл» Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой 22:37, Политика МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах 22:30, Политика Украинский суд конфисковал у ехавшего в Россию священника $52 тыс. 22:14, Общество Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90% 22:12, Экономика Почему закон об Израиле как еврейском государстве критикуют арабы и ЕС 21:41, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 21:33, РБК и IWC «Краснодар» объявил о переходе футболиста испанского клуба 21:30, Спорт Российские дипломаты посетили задержанную в США Бутину 21:23, Политика Трамп отказал Путину в допросе американцев 21:14, Политика Минтруд счел увольнение из-за утраты доверия способом навести дисциплину 21:10, Общество Две тысячи волонтеров ЧМ-2018 перешли на работу в штаб Собянина 21:02, Политика МЧС предупредило москвичей об очень сильном дожде в течение всей ночи 20:55, Общество Ливень парализовал движение на дорогах Москвы 20:51, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 20:44, Партнерский материал В Кремле наградят членов ЦИК орденами за президентские выборы 20:39, Политика Путин упразднил три президентских совета 20:29, Политика В найденном в Египте черном саркофаге ученые обнаружили три мумии 20:26, Общество Суд арестовал имущество руководителя «РИА Новости Украина» 20:20, Политика Глава Альфа-банка рассказал о сложностях борьбы со Сбербанком 20:12, Финансы Глава МОК отреагировал на смерть олимпийского призера Дениса Тена 20:05, Общество В работе сервиса «Яндекс.Директ» произошел сбой 19:59, Технологии и медиа СМИ узнали об аресте экс-полицейского по делу об убийстве посла Карлова 19:57, Общество Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 19:55, Партнерский материал Правозащитники сообщили об аресте жительницы Калининграда за госизмену 19:53, Политика Над Бельгией приостановили все полеты из-за сбоя системы сбора данных 19:48, Общество Черногория ответила на слова Трампа о третьей мировой войне 19:35, Политика
МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах
Политика, 22:30
0
МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах

Министерство иностранных дел России увидело попытку Японии «навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора» между Москвой и Токио по вопросу принадлежности Курильских островов. Так, МИД прокомментировал на своем сайте принятые японским парламентом поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство Kyodo, японский парламент принял поправки в закон, который определил деятельность Японии и России на Южных Курилах как «специфическую совместную хозяйственную деятельность». Чтобы финансировать ее, в поправках предлагается правительству и властям Хокайдо создать так называемый Северный фонд. Размер фонда составит 10 млрд иен ($88 млн), которые будут направлены на развитие совместной экономической активности. При этом в прежней версии закона содержались положения о принадлежности Курил Японии.

В МИДе отметили, что принятые японским парламентом «поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД)» на Южных Курилах, в том числе они противоречат интересам «создания атмосферы доверия и сотрудничества» между Россией и Японией. В Москве заявили, что не понимают, почему японский парламент «вытащил на свет» и внес поправки в акт, который был принят в «эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений». В Министерстве иностранных дел отметили, что японские законодатели сделали это, когда между Россией и Японией «динамично развиваются связи».

«В утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» Южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий», — отметили в МИДе. Ведомство расценило поправки как попытку «предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора». В Москве напомнили, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский суверенитет над ними «неоспорим». В Москве отметили, что принятые поправки в закон о СХД создают «серьезные препятствия» для переговоров по совместной хозяйской деятельности на Курильских островах.

Япония считает Южные Курилы своими «северными территориями» и полагает, что они были «оккупированным» Россией. Острова стали частью СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. На данный момент между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор, и Курильские острова являются спорными территориями, а статус между ними все еще остается не закрепленным.

В 2016 году во время встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ стороны договорились начать работать над мирным соглашением и о договоре о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах под юрисдикцией России.

В июне правительство Японии выразило протест, что Россия работает над прокладкой оптоволоконной линии до Южных Курил. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что Курилы были оккупированы «российским правительствам» и оно без каких-либо легальных оснований начало этот проект. «Это очень печально», — сказал он. В МИДе заявили, что Россия имеет полное право осуществлять любые виды экономической деятельности на Курилах, потому что это ее территория.

Теги: МИД России , Курильские острова , Япония
Главное
Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон Политика
Материалы по теме
Кабмин Японии выразил сожаление из-за строительства линии связи на Курилы Политика
МИД Японии выразил России протест из-за подводной линии связи на Курилы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter