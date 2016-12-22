СК подаст ходатайство об аресте адвоката по делу НПО имени Лавочкина

Следствие планирует подать в суд ходатайство об аресте адвоката Игоря Третьякова, ранее задержанного в аэропорту Шереметьево по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина. Об этом заявила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Он [Игорь Третьяков] уже задержан. Предъявлено обвинение, квалификация статьи все та же, что и у его соучастников», — отметила она.

Накануне источник ТАСС и жена Третьякова Екатерина сообщали о задержании адвоката. Его объявили в розыск 25 июля, в тот же день гендиректору НПО Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции правового обеспечения научного объединения Екатерине Аверьяновой предъявили обвинения в мошенничестве на сумму более 330 млн руб. На следующий день суд арестовал обоих фигурантов дела. За день до ареста Лемешевский подал в отставку.

По версии следствия, Лемешевский и Аверьянова выплатили адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры» 332,5 млн руб. в качестве премий по составленным с нарушениями договорам. В свою очередь адвокаты должны были защищать научное объединение в судебных тяжбах с «Роскосмосом».