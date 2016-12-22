СМИ сообщили о пострадавшем в результате стрельбы в Брюсселе
Общество, 16:51
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СМИ сообщили о пострадавшем в результате стрельбы в Брюсселе
В Брюсселе один человек пострадал в результате стрельбы около Южного железнодорожного вокзала. Об этом сообщает VRT NWS.
Отмечается, что полиция подтвердила факт стрельбы. В причастности к инциденту подозреваются два человека, их разыскивает полиция. Мотивы стрелявших неизвестны.
Пострадавшим является 28-летний мужчина, он был госпитализирован в критическом состоянии, но сейчас его жизнь вне опасности. Начато расследование.
Ранее 31 июля мужчина подорвался на футбольном поле в бельгийском Вервье. В момент взрыва мужчина находился на поле один.