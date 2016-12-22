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Мужчина подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье
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Мужчина подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье
Общество, 15:14
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Мужчина подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье

Мужчина с поясом из взрывчатки подорвался на футбольном поле в бельгийском городе Вервье. Его личность не установлена, однако отмечается, что ему от 50 до 60 лет, сообщает RTBF со ссылкой на полицию.

Во время инцидента мужчина находился на поле один. По данным RTBF, на его теле обнаружили ключ от дома, расположенного в квартале неподалеку. Он принадлежал бывшему военнослужащему.

Бургомистр города Хассан Айдин рассказал, что следствие исключило версию теракта. Он отметил, что на место взрыва прибыли саперы, собаки проверили периметр футбольного поля. Полиция эвакуировала жителей одной из улиц района Стамбер.

Теги: Бельгия , взрыв
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