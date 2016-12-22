Движение по Ярославскому шоссе восстановили после обрушения перехода

Движение на Ярославском шоссе в районе города Пушкино, где самосвал обрушил пешеходный мост, восстановлено. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Там заявили, что на 14:20 мск движение в сторону Москвы восстановлено полностью, в сторону из Москвы — ограничено по одной полосе. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили РБК данную информацию.
Позднее пресс-служба Росавтодора сообщила РБК, что к 15:15 мск движение на трассе М-8 «Холмогоры» в Московской области восстановлено в полном объеме. Отмечается, что последствия ДТП ликвидированы — дорожники убрали обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части.
Ранее 31 июля на 30-м км Ярославского шоссе грузовой автомобиль-самосвал Volvo наехал на опорную балку надземного пешеходного моста, произошло обрушение. В результате происшествия никто не пострадал. Движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе было перекрыто.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили, что у грузового автомобиля произошло самопроизвольное поднятие кузова.