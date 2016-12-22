Власти назвали самопроизвольным подъем кузова у снесшего мост самосвала

У грузового автомобиля, который наехал на пешеходный мост на Ярославском шоссе в Пушкинском районе Подмосковья, произошло самопроизвольное поднятие кузова. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что на место направлены специалисты для ликвидации последствий обрушения. Движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе остается перекрытым, объезд организован через Пушкино и Мытищи.

Ранее 31 июля на 30-м километре Ярославского шоссе грузовой автомобиль-самосвал Volvo совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста, в результате чего мост обрушился. В результате происшествия никто не пострадал.