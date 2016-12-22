Власти уточнили число попавших под камнепад на леднике в Киргизии россиян

Группа туристов из России и Казахстана, попавшая под камнепад в Киргизии во время восхождения на ледник Скрябина, была эвакуирована вертолетом в Алма-Ату. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Казахстана Юрий Ильин, передает «Интерфакс».
По его словам, все пострадавшие были осмотрены медиками, угрозы их жизням нет. «В настоящее время можно констатировать, что спасательная операция завершена», — отметил он.
Кроме того, Ильин рассказал, что с места происшествия было также вывезено тело погибшего. Им оказался житель Алма-Аты 1976 года рождения.
Вице-министр заявил, что в киргизской страховой компании Ak-Sai Travel были зарегистрированы для восхождения четверо россиян и четверо казахов. Однако по факту на ледник поднимались трое граждан России и четверо граждан Казахстана. Ильин уточнил, что все пострадавшие туристы — мужчины. Трое из Алма-Аты, один из Усть-Каменогорска и трое из Томска.
«Это самостоятельные туристы, которые совершали восхождение, поэтому дальнейшее их пребывание (в Алма-Ате. — РБК) после следственных мероприятий уже будет решаться ими самостоятельно», — заключил он.
Группа туристов попала под камнепад во время восхождения на ледник Скрябина №9 в Аламединском районе Чуйской области 30 июля. Для эвакуации пострадавших, которые находились на высоте 4,1 тыс. м, отправился вертолет со спасателями. В состав спасательной группы вошли девять человек, в том числе два кинологических расчета.