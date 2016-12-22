Четверо туристов из России попали под камнепад на леднике в Киргизии

Группа туристов, состоящая из граждан России и Казахстана, попала под камнепад в Киргизии во время восхождения на ледник Скрябина № 9 в Аламединском районе Чуйской области. Об этом РБК сообщила пресс-атташе посольства России в Бешкеке Дарья Пахомова.
«Вчера вечером стало известно, что четыре россиянина пострадали. Это была группа из граждан России и Казахстана. Также среди группы есть один погибший, один в тяжелом состоянии. Уточнить, из какой он страны, пока не могу. На данный момент все эвакуированы в Алма-Ату», — пояснила она.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные МЧС Киргизии, погиб гражданин Казахстана. Инцидент произошел в понедельник, 30 июля, около 13.00 по местному времени (около 12.00 мск), уточняет агентство.
Для эвакуации пострадавших, которые находятся на высоте 4,1 тыс. метров, из Алма-Аты направляли вертолет со спасателями оперативно-спасательного отряда Казахстана («Казавиаспас»), уточняет казахстанский телеканал «Хабар». В состав спасательной группы вошли девять человек, в том числе два кинологических расчета.