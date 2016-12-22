МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова

Министерство иностранных дел России в своем аккаунте в Facebook опубликовало «целебное фото» главы ведомства Сергея Лаврова.

На снимке министр стоит на фоне синего неба и держит на плече большой флаг России. «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», — говорится в подписи к фотографии.

Накануне Лавров заявил, что Россия обеспечена информацией о планах, которые вынашивают военные США и других государств в отношении нее. Министр заверил, что «что бы ни происходило в мире», Россия как государство и ее граждане «будут надежнейшим образом защищены». В июне Лавров заявлял, что попытки повлиять на внешнюю и внутреннюю политику Москвы являются «бесперспективными».