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Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора
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Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора
Общество, 05:58
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Собянин оценил готовность москвичей к раздельному сбору мусора

Культура обращения с мусором у москвичей должна формироваться постепенно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».

По его словам, первым шагом для изменения отношения москвичей к обращению с мусором является появление инфраструктуры для раздельного сбора отходов. При этом, по его словам, большая часть москвичей не готова сортировать мусор.

«Но это как плавание. Невозможно научиться, стоя на берегу, нужно окунуться в воду», —сказал Собянин.

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В мае мэр Москвы рассказал в эфире телеканала РБК, что власти столицы будут предоставлять Московской области около 3 млрд руб. в год на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов. По словам Собянина, объем отходов, которые вывозят из Москвы в другие регионы, должен снижаться.

«Должен быть раздельный сбор мусора, эффективная сортировка и, конечно, рекультивация тех свалок, которые находятся в Московской области», — сказал мэр.

Теги: Сергей Собянин , раздельный сбор мусора , Москва
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