Минобороны закупит 2,5 тыс. медалей для участников военных операций

Министерство обороны России планирует купить 2,5 тыс. медалей "Участнику военной операции «на сумму более 645 тыс. руб., говорится в материалах на сайте госзакупок.

Кроме того, в Минобороны хотят приобрести 2 тыс. медалей «За боевые отличия», 3,67 тыс. «За участие в военном параде в День Победы», 500 – «Участнику миротворческой операции», а также другие награды, знаки отличия и бланки удостоверений. Общая сумма контракта составляет 9,96 млн руб.

В конце июня из Сирии в Россию вернулись более 150 военных полицейских. Президент Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных вузов тогда заявил, что с сирийской территории вывели 1140 российских военнослужащих, 13 самолетов и 14 вертолетов.