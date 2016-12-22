Московский планетарий пообещал россиянам «самый красивый звездопад года»

В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, сообщается в астрономическом прогнозе Московского планетария.

«С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды!», — говорится в сообщении. В планетарии отметили, что согласно прогнозам Международной метеорной организации, интенсивность звездопада будет достигать 100 метеоров в час.

Кроме того, астрономы сообщили, что 11 августа на севере и востоке России можно будет наблюдать частное затмение Солнца.

Персеиды — поток метеоров, который ежегодно образуется в результате прохода Земли через шлейф пылевых частиц, оставленный кометой Свифта-Туттля. Как правило, максимальная активность потока приходится на 12 августа, в среднем за час в атмосфере Земли пролетают 60 метеоров.