В «Современнике» назвали дату прощания с актером Сергеем Шеховцовым
Общество, 21:32
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В «Современнике» назвали дату прощания с актером Сергеем Шеховцовым
Прощание с актером Сергеем Шеховцовым пройдет 31 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра «Современник».
Церемония состоится на Другой сцене театра в 16:00. «Похоронен Сергей Шеховцов будет у себя на родине в кубанской станице Спокойная», — уточнили в «Современнике».
Шеховцов скончался в возрасте 56 лет от остановки сердца.
Актер родился 5 сентября 1961 года. Он окончил школу-студию МХАТ, после чего поступил на работу «Современник-2». Также он играл в МХТ им. Чехова и на Фабрике театральных событий.
Шеховцов исполнил десятки ролей в кино. В частности, он играл в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Маросейка, 12», «Журов». Также он снимался в фильмах «Антикиллер», «Ландыш серебристый» и «Выкрутасы».