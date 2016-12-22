В «Современнике» назвали дату прощания с актером Сергеем Шеховцовым

Прощание с актером Сергеем Шеховцовым пройдет 31 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра «Современник».

Церемония состоится на Другой сцене театра в 16:00. «Похоронен Сергей Шеховцов будет у себя на родине в кубанской станице Спокойная», — уточнили в «Современнике».

Шеховцов скончался в возрасте 56 лет от остановки сердца.

Актер родился 5 сентября 1961 года. Он окончил школу-студию МХАТ, после чего поступил на работу «Современник-2». Также он играл в МХТ им. Чехова и на Фабрике театральных событий.

Шеховцов исполнил десятки ролей в кино. В частности, он играл в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Маросейка, 12», «Журов». Также он снимался в фильмах «Антикиллер», «Ландыш серебристый» и «Выкрутасы».

